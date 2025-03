Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald Kreis: Versuchter Raub

Heilbronn (ots)

Mosbach: Versuchter Handtaschenraub in Parkhaus - Zeugen gesucht

Am Dienstag gegen 14:20 Uhr kam es in Mosbach zu einem versuchten Raub im Parkhaus "An der Bachmühle". Eine 81-Jährige wartete im Untergeschoss vor den Aufzügen, als sich ein unbekannter Täter von hinten näherte und versuchte, ihr die Handtasche zu entreißen. Die Frau hielt die Tasche fest und schrie um Hilfe, während der Täter mit erheblicher Gewalt weiter daran riss. Durch die Attacke stürzte die 81-Jährige zu Boden und prallte gegen eine Tür. Auch als die Seniorin am Boden lag versuchte der Täter, ihr die Handtasche zu entreißen, ließ jedoch kurz darauf von seinem Opfer ab und flüchtete in Richtung der Parkhausausfahrt. Die Frau verletzte sich durch den Sturz schwer und wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Täter war mit einer schwarzen Adidas-Jogginghose, schwarzen Nike-Turnschuhen und einem schwarzen Kapuzenpullover bekleidet. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung durch die Polizei konnte der Mann bislang nicht gefasst werden. Die Kriminalpolizei Mosbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem flüchtigen Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 zu melden.

