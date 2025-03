POL-IZ: 250318.1 Marne: Fahrerflucht nach Blechschaden - Polizei bittet um Hinweise

Hemmingstedt (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag brannte in der Gemeinde Hemmingstedt ein geparkter BMW. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Gegen 03:00 Uhr am Samstagmorgen geriet das Fahrzeug auf der Straße Volkerswurth im Fieler Moor in Brand. Der 22-jährige Nutzer hatte den BMW bereits am Vortag wegen einer ...

