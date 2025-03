Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250317.3 Hemmingstedt: Geparkter BMW ausgebrannt - Polizei sucht Zeugen

Hemmingstedt (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag brannte in der Gemeinde Hemmingstedt ein geparkter BMW. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 03:00 Uhr am Samstagmorgen geriet das Fahrzeug auf der Straße Volkerswurth im Fieler Moor in Brand. Der 22-jährige Nutzer hatte den BMW bereits am Vortag wegen einer Reifenpanne dort abgestellt.

Die Freiwillige Feuerwehr löschte das Feuer, doch das Auto brannte vollständig aus. Menschen kamen nicht zu Schaden.

In der Nähe des Brandorts trafen Polizeibeamte zwei Personen an. Ob sie mit dem Feuer in Verbindung stehen, wird geprüft. Die Kriminalpolizei Heide hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte unter der Telefonnummer 0481 940 bei der Heider Kriminalpolizei.

Björn Gustke

