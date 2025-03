POL-IZ: 250314.3 Heide: Auto im Parkhaus beschädigt - Zeugen gesucht

Heide (ots) - - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Itzehoe und der Polizeidirektion Itzehoe - In der vergangenen Woche griff ein 57-jähriger Mann am Dienstagabend in Heide seine Lebensgefährtin mit einem Messer an. Die 55-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. ...

mehr