Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250313.3 Heide: Untersuchungshaftbefehl nach Messerangriff (Folgemeldung zu 250305.1 und 250305.2)

Heide (ots)

- Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Itzehoe und der Polizeidirektion Itzehoe -

In der vergangenen Woche griff ein 57-jähriger Mann am Dienstagabend in Heide seine Lebensgefährtin mit einem Messer an. Die 55-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen und kam in ein Krankenhaus.

Der 57-Jährige kam nach der Tat zunächst in ein psychiatrisches Krankenhaus. Die fortschreitenden Ermittlungen führten unter Einbeziehung erster rechtsmedizinischer und ärztlicher Erkenntnisse nun zu einer neuen Bewertung der Sachlage.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Itzehoe erließ eine Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Itzehoe einen Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts der schweren Körperverletzung. Der 57-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Die 55-jährige Geschädigte befindet sich weiterhin in einem kritischen Zustand im Krankenhaus.

Zu den Hintergründen der Tat werden derzeit keine weiteren Angaben gemacht.

Dr. Jonna Ziemer, Staatsanwaltschaft Itzehoe

Björn Gustke, Polizeidirektion Itzehoe

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell