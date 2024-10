Polizei Homberg

POL-HR: Knüllwald - Diebstahl von Kompletträdern

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 25.10.2024:

Knüllwald

Diebstahl von Kompletträdern

Tatzeit: Dienstag, 22.10.2024, 21:00 Uhr bis Mittwoch, 23.10.2024, 06:30 Uhr

Unbekannte haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch einen Satz Kompletträder von einem Auto an der Hauptstraße in Knüllwald-Remsfeld entwendet.

Die vier Kompletträder befanden sich zum Zeitpunkt des Diebstahls montiert an einem schwarzen VW Golf eines 32-jährigen Mannes. Die unbekannten Täter bockten das Auto mithilfe von Backsteinen auf, montierten die Kompletträder ab und entwendeten diese. Der Wert der gestohlenen Kompletträder wird mit 1200,-EUR angegeben. An dem Golf entstand ein derzeit geschätzter Sachschaden in Höhe von 2000,- EUR. Hinweise auf die Täter liegen derzeit nicht vor.

Die Polizeistation Homberg führt die Ermittlungen.

Hinweise bitte unter der Telefonnummer 05681/774-0.

Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell