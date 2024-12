Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Einbruch in Bürogebäude/Zeugen gesucht

Viernheim (ots)

In der Nacht zum Mittwoch (18.12.) drangen unbekannte Täter gewaltsam in ein Bürogebäude in der Heidelberger Straße ein, indem sie eine Tür aufhebelten. Die Kriminellen erbeuteten anschließend elektronische Geräte und Computerzubehör.

Das Kommissariat 21/22 in Heppenheim hat die Ermittlungen wegen besonders schwerem Diebstahl aufgenommen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 06252/7060 entgegengenommen.

