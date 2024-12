Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Alsbach-Hähnlein: Kriminelle entwenden Auto

Polizei bittet um Hinweise

Alsbach-Hähnlein (ots)

Auf bislang unbekannte Weise gelangten Kriminelle zwischen Montagabend (16.12.) und Dienstagmorgen (17.12.) in ein verschlossenes Fahrzeug am Beuneweg. Das Auto stand zwischen 21.30 und 8.40 Uhr in einer Tiefgarage, als die Täter einen Geldbeutel sowie einen Autoschlüssel daraus entnahmen.

Vermutlich dieselben Täter benutzten im Anschluss den entwendeten Schlüssel, um in das dazugehörige Auto mit dem Kennzeichen DI-JJ 276 zu gelangen. Mit diesem flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Zeugen, die sachdienlich Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Kommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

