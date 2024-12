Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Riedstadt-Erfelden: Autofahrer fährt Fußgänger an/39-Jähriger in Haft

Riedstadt (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen:

Am Montagvormittag (16.12.), kurz vor 11.00 Uhr, ist ein 31 Jahre alter Fußgänger im Bereich Rheinstraße/Richthofenplatz von einem 39 Jahre alten Mann mit einem Auto erfasst und hierbei nicht unerheblich am Bein verletzt worden. Der Autofahrer stieß anschließend noch gegen eine Wand. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Seine Verletzungen waren nicht lebensbedrohlich.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand gehen Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft davon aus, dass der 39-Jährige den Fußgänger absichtlich angefahren haben könnte. Laut Zeugen soll dem Vorfall ein Streit der beiden Männer vorausgegangen sein. Zur Klärung des genauen Geschehensablaufs wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt ein Sachverständiger hinzugezogen. Der 39-Jährige wurde am Dienstag (17.12.) einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der gegen ihn die Untersuchungshaft wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts anordnete. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

In diesem Zusammenhang suchen die Ermittler des Rüsselsheimer Kriminalkommissariats K 10 dringend einen wichtigen Zeugen. Ein Passant, der zur Tatzeit am Geschehensort mit einem Hund unterwegs war und den Hergang möglicherweise beobachtete, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06142/6960 bei den Beamten zu melden.

Hinweis an die Medien:

Weitere Auskünfte erteilt ausschließlich die Pressestelle der Staatsanwaltschaft in Darmstadt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell