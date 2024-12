Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Südhessen/ B45: Berauscht unterwegs und von Polizei gestoppt/ Über 600 Fahrzeuge kontrolliert

Südhessen (ots)

Am Dienstag (17.12.) fanden in Südhessen umfangreiche Verkehrskontrollen statt. Der Fokus der Maßnahmen lag insbesondere auf der Fahrtüchtigkeit der Verkehrsteilnehmenden. Insgesamt nahmen die Einsatzkräfte 639 Fahrzeuge und 809 Personen genauer unter die Lupe.

Auf der Bundesstraße 45 wurden im Rahmen des Aktionstages zwei Kontrollstellen eingerichtet. Allein hier kontrollierten die Einsatzkräfte 146 Fahrzeuge und 174 Personen. Bei fünf Verkehrsteilnehmenden erhärtete sich der Verdacht, unter dem Einfluss berauschender Mittel gefahren zu sein. In diesen Fällen ordneten die Beamtinnen und Beamten Blutentnahmen an. Die Betroffenen, darunter drei Männer im Alter von 33, 49 und 29 Jahren sowie eine 28-jährige Frau, räumten teilweise den Konsum berauschender Substanzen ein. Alle müssen sich nun jeweils in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten. Ein weiterer Fahrzeugführer, der ohne Fahrerlaubnis unterwegs war, sieht einem strafrechtlichen Verfahren entgegen.

Die Polizei Südhessen zieht eine positive Bilanz des Aktionstages. Verkehrskontrollen sind ein wichtiger Bestandteil der Verkehrssicherheitsarbeit. Neben den festgestellten Verstößen lobten die Einsatzkräfte jedoch auch die zahlreichen Verkehrsteilnehmenden, die sich vorbildlich an die Regeln hielten. Rauschmittel beeinträchtigen die Fähigkeit, sicher am Straßenverkehr teilzunehmen, erheblich. Unter ihrem Einfluss werden Reaktionszeit, Konzentration und Urteilsvermögen deutlich reduziert, was zu einer erheblichen Gefahr für alle Verkehrsteilnehmer führt. Daher gilt: Wer am Steuer sitzt, sollte konsequent auf berauschende Substanzen verzichten.

