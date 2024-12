Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Virneburg (ots)

Am Mittwoch, den 18.12.2024, ereignete sich gegen 09:30 Uhr ein Verkehrsunfall auf der B 258 von Virneburg in Fahrtrichtung Hirten. Hierbei kam eine 74 jährige Frau aus dem Kreis Euskirchen, alleinbeteiligt, aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte mit ihrem Fahrzeug einen Abhang hinunter. Das Fahrzeug blieb anschließend auf dem Dach liegen. Die Verkehrsunfallbeteiligte erlitt leichte Verletzungen, das Fahrzeug musste aus dem Abhang geborgen werden. Neben der Polizei waren auch noch Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes vor Ort. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte direkt an die Polizeiinspektion Adenau (Tel. 02691-925-0).

