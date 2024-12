POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht in der Kreuzstraße in Bad Neuenahr

Ahrbrück (ots) - Am heutigen Tage, dem 15.12.2024, zwischen 00:30 Uhr und 09:00 Uhr, kam es in der Gemeinde 53506 Ahrbrück zu insgesamt sieben Sachbeschädigungen an Fahrzeugen. Die Fahrzeuge waren allesamt in der Talstraße und in der Mühlenstraße in 53506 Ahrbrück am Straßenrand geparkt. Bei den genannten Fahrzeugen wurde jeweils der linke Außenspiegel beschädigt. Die Außenspiegel dürften augenscheinlich ...

