Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Sachbeschädigungsserie an PKW

Ahrbrück (ots)

Am heutigen Tage, dem 15.12.2024, zwischen 00:30 Uhr und 09:00 Uhr, kam es in der Gemeinde 53506 Ahrbrück zu insgesamt sieben Sachbeschädigungen an Fahrzeugen. Die Fahrzeuge waren allesamt in der Talstraße und in der Mühlenstraße in 53506 Ahrbrück am Straßenrand geparkt. Bei den genannten Fahrzeugen wurde jeweils der linke Außenspiegel beschädigt. Die Außenspiegel dürften augenscheinlich abgetreten oder abgeschlagen worden sein. Der Gesamtschaden dürfte im vierstelligen Bereich liegen.

Bislang ist unklar, ob es noch weitere beschädigte Fahrzeuge gibt.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kommen als Tatverdächtige drei Jugendliche/Heranwachsende in Betracht, welche sich zum Tatzeitraum an der Tatörtlichkeit aufhielten. Diese trugen allesamt weiße Schuhe und Winterjacken. Zwei dieser Personen trugen eine dunkle Hose und die weitere Person eine helle Hose.

Wenn Ihr Fahrzeug ebenso in der genannten Tatnacht beschädigt wurde oder Sie sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall beziehungsweise zu den drei beschriebenen Personen geben können, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Adenau unter der Rufnummer 02691-9250 in Verbindung zu setzen.

