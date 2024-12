Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rhein-Main-Gebiet: Zwei Männer in Haft

Zahlreiche Fahrraddiebstähle zugeordnet

Rhein-Main-Gebiet (ots)

Eine Tätergruppierung steht im Verdacht, im Rhein-Main-Gebiet für zahlreiche schwere Diebstählen von Fahrrädern verantwortlich zu sein. Sowohl das Polizeipräsidium Südosthessen, als auch die Bundespolizei unterstützen die südhessischen Ermittler bei der Überführung von zwei mutmaßlich führenden Köpfen aus der Gruppe.

Die 26- und 29-jährigen Tatverdächtigen konnten am Donnerstagabend (12.12.) in Frankfurt am Main vorläufig festgenommen werden. Zuvor soll das mutmaßliche Vorgehen der Beschuldigten immer ähnlich gewesen sein. Sie sollen den Schienenverkehr im gesamten Rhein-Main-Gebiet genutzt haben, um an verschiedene Tatorte, insbesondere auf Schulgelände oder an Bahnhöfe, zu gelangen. Nach ersten Ermittlungen sollen sie die entwendeten Fahrräder ebenfalls mit dem Zug nach Frankfurt verbracht haben. Nach ersten Schätzungen und Kontakten zu anderen Polizeidienststellen rechnet die Polizei auch mit weiteren Taten außerhalb von Südhessen.

Die beiden Männer wurden am Freitagmorgen (13.12.) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt einem Haftrichter vorgeführt. Gegen beide wurden die bereits bestehenden Untersuchungshaftbefehle in Vollzug gesetzt, welche aktuell 19 mutmaßliche Taten umfassen. Im Anschluss kamen beide in eine nahegelegene Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen dauern derzeit noch an, da davon auszugehen ist, dass noch zahlreiche weitere Straftaten zugeordnet werden können.

