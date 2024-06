BPOLI MD: Erfolgreiche Öffentlichkeitsfahndung der Bundespolizei: Teppichdieb identifiziert

Dessau (ots) - Am Freitag, den 14. Juni 2024 erhielt die Bundespolizei gegen 02:45 Uhr fernmündlich die Meldung durch die Leitstelle der Bahn, dass sich in einer Regionalbahn in der Abstellgruppe am Hauptbahnhof Dessau ein herrenloses Gepäckstück befindet. Eine alarmierte Streife begab sich zum Einsatzort und konnte keinen Eigentümer des verschlossen Hartschalenkoffers mit zusätzlichem Schloss feststellen. Daher ...

mehr