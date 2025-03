POL-IZ: 250313.1 Meldorf: Brand auf Schulgelände - Polizei sucht Zeugen

St. Annen (ots) - In St. Annen konnten Polizeibeamte des Reviers Heide einen 38-jährigen Verkehrsteilnehmer nach einer Verfolgungsfahrt trotz Einsatz des Reizstoffsprühgerätes und der Abgabe eines Warnschusses erst stellen, als dieser stürzte. Polizeibeamte des Polizeireviers Heide wollten am Sonntag gegen 20:01 Uhr einen Verkehrsteilnehmer in Heide kontrollieren. ...

