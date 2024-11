POL-PDNR: Unfallflucht hinter der Volksbank

Sankt Katharinen (ots) - Am 21.11.2024 gegen 11:20 Uhr kam es im Bereich der Linzer Straße 118 in Sankt Katharinen zu einem Brand in einem Imbisswagen. Der Imbisswagen brannte in der Folge komplett aus. Verletzt wurde niemand. Nach dem derzeitigem Stand der Ermittlungen dürfte der Brand durch einen technischen Defekt ausgelöst worden sein. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an. Im Einsatz waren neben Beamten der Polizei Linz 20 Feuerwehrangehörige der Feuerwehr ...

