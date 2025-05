POL-HB: Nr.: 0331--Kind verstirbt nach Brand in der Neustadt

Polizei Bremen

Nr.: 0331--Kind verstirbt nach Brand in der Neustadt--

Ort: Bremen-Neustadt, Südervorstadt, Buntentorsteinweg Zeit: 16.5.25, 13.05 Uhr

Nach einem Feuer in einem Imbiss am Freitag in der Bremer Neustadt (siehe Pressemeldung der Feuerwehr Bremen) konnten drei Personen, eine 60-jährige Frau, ihre 38-jährige Tochter sowie das fünf Jahre alte Kind der Frau durch Rettungskräfte aus dem Haus gerettet werden.

Die Familie wurde bei dem Brand so schwer verletzt, dass sie vor Ort reanimiert werden musste. Sie kamen im Anschluss zum Teil in Spezialkliniken. Dort erlag das Mädchen am Sonntag seinen schweren Verletzungen.

Warum genau das Feuer ausgebrochen ist, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Brandermittler haben noch am Freitag am Brandort die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Derzeit gibt es keine Anhaltspunkte für eine vorsätzliche Tat.

