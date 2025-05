Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Sachbeschädigung

Aurich - Unfallflucht

Krummhörn - Zwei Verletzte bei Unfall

Aurich - Auffahrunfall

Norden - Unfall mit Radfahrer

Wiesmoor - Planierraupe in Brand geraten

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Sachbeschädigung

Zu einer Sachbeschädigung kam es am Montag auf einem Parkplatz in Norden. In der Straße Glückauf wurde die hintere Scheibe der Fahrerseite eines Skoda Octavia beschädigt. Die Tat ereignete sich zwischen 16 Uhr und 17 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Unfallflucht

In der Julianenburger Straße in Aurich kam es am Montag zu einer Unfallflucht. Zwischen 7.20 Uhr und 9 Uhr stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer auf Höhe der Hausnummer 11 gegen einen grauen Audi A4. Der Wagen stand auf einem Parkstreifen. Der Verursacher hinterließ am Heck des Audi Beschädigungen und weiße Lackanhaftungen. Der Unbekannte flüchtete von der Örtlichkeit. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Krummhörn - Zwei Verletzte bei Unfall

Bei einem Verkehrsunfall in der Gemeinde Krummhörn sind am Montag zwei Autofahrerinnen verletzt worden. Eine 43 Jahre alte Transporter-Fahrerin war gegen 13.35 Uhr auf der Neu-Etumer Straße in Richtung Groothusen unterwegs. Als sie in den Manslagter Ring abbiegen wollte, missachtete sie nach ersten Erkenntnissen die Vorfahrt einer 40-jährigen Toyota-Fahrerin und stieß mit ihr zusammen. Beide Fahrerinnen wurden leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 5.000 Euro.

Norden - Unfallflucht

Die Polizei sucht den Verursacher eines Parkplatzunfalls in Norden. Zwischen Sonntag, 18.30 Uhr, und Montag, 12.45 Uhr, stieß ein bislang Unbekannter in der Osterstraße auf dem Parkplatz der UEK gegen einen schwarzen VW Polo. Ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen, fuhr der Verursacher davon. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Norden - Unfall mit Radfahrer

Ein Transporter-Fahrer hat am Montag in Norden einen Fahrradfahrer angefahren. Auf der Heerstraße fuhr gegen 16.35 Uhr ein 34 Jahre alter Transporter-Fahrer in Fahrtrichtung Ortsausgang und wollte nach rechts auf ein Grundstück abbiegen. Hierbei kollidierte er mit einem 61 Jahre alten Fahrradfahrer auf dem Fahrradweg, der Vorfahrt hatte. Der Radfahrer wurde leicht verletzt.

Aurich - Auffahrunfall mit Leichtkraftrad

Ein 17-Jähriger mit einem Leichtkraftrad ist am Montag in der Auricher Innenstadt bei einem Auffahrunfall verletzt worden. Gegen 17.40 Uhr fuhr der Jugendliche auf der Großen Mühlenwallstraße und bemerkte offenbar zu spät, dass vor ihm ein 25-jähriger VW-Fahrer verkehrsbedingt anhielt, um nach links abzubiegen. Der Fahrer des Leichtkraftrads konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den VW auf. Der 17-Jährige wurde leicht verletzt und kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Brandgeschehen

Wiesmoor - Planierraupe in Brand geraten

In einem Torfabbaugebiet in Wiesmoor ist am Montag eine Planierraupe während der Torfarbeiten in Brand geraten. Gegen 15.20 Uhr rückten die Einsatzkräfte in das Abbaugebiet beim Drosselweg aus. Das Feuer griff von dem Bagger auch leicht auf den Moorboden über. Die Feuerwehr Wiesmoor konnte ein weiteres Ausbreiten verhindern und beide Brände löschen. Da aus der Planierraupe Betriebsstoffe ausliefen, wurde auch die Untere Wasserbehörde hinzugezogen. Die Brandursache war nach derzeitigem Erkenntnisstand ein technischer Defekt. Der entstandene Sachschaden liegt vermutlich im sechsstelligen Euro-Bereich.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell