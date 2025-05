Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Motorradfahrer gesucht

Aurich - Autofahrer berauscht und ohne Fahrerlaubnis

Südbrookmerland/Moordorf - Radfahrer schwer gestürzt

Hinte - Spiegelunfall

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Motorradfahrer gesucht

Die Polizei sucht einen Motorradfahrer, der am Dienstag, 29. April, einem gestürzten Pedelec-Fahrer geholfen hat. Gegen 21.50 Uhr übersah ein unbekannter Autofahrer beim Verlassen eines Grundstücks im Hammerkeweg den 31 Jahre alten Pedelec-Fahrer. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste der Radfahrer eine Vollbremsung machen und überschlug sich. Er wurde leicht verletzt. Der Autofahrer half dem Radfahrer noch auf, fuhr dann aber weiter. Bislang ist lediglich bekannt, dass er ein hellblaues Auto, eventuell einen Dacia, mit Wittmunder Städtekennung gefahren hat. Der Fahrer wird beschrieben als etwa 60 Jahre alt und 1,75 Meter groß mit weißem Haar.

Ein Motorradfahrer mit einer weißen Maschine soll vor Ort ebenfalls angehalten und dem verletzten Radfahrer geholfen haben. Möglicherweise kann er weitere Hinweise auf den mutmaßlichen Unfallverursacher geben.

Der Motorradfahrer sowie mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich unter 04941 606215 zu melden.

Aurich - Autofahrer berauscht und ohne Fahrerlaubnis

Einen berauschten Autofahrer hat die Polizei am Sonntag in Aurich angehalten und kontrolliert. Die Beamten hielten den 24-jährigen Mann im Bereich der Johannes-Diekhoff-Straße an und stellten fest, dass er keine Fahrerlaubnis besaß. Ein Drogenvortest verlief zudem positiv auf Kokain und THC. Dem 24-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn wird nun ermittelt.

Südbrookmerland/Moordorf - Radfahrer schwer gestürzt

Ein 56 Jahre alter Fahrradfahrer ist am Sonntagabend in Moordorf schwer gestürzt. Der Mann fuhr nach ersten Erkenntnissen gegen 19.15 Uhr auf dem Fahrradweg neben der B 72. Aus noch unbekannten Gründen stürzte er alleinbeteiligt und zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Ein Rettungshubschrauber brachte den 56-Jährigen in eine Klinik. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Hinte - Spiegelunfall

Zu einem Spiegelunfall im Begegnungsverkehr kam es am Freitag in Hinte. Gegen 14.30 Uhr fuhr der Fahrer eines weißen Citroen au der Loppersumer Straße in Richtung Loppersum. In Höhe einer Reitschule kam ihm eine Reihe von Fahrzeugen entgegen. Eines der Fahrzeuge geriet auf die Fahrbahn des Citroen-Fahrers und stieß gegen dessen Außenspiegel. Ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen, setzte der Unfallverursacher seine Fahrt in Richtung Wirdum fort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell