Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag, den 03.05.2025

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Wiesmoor - Bienenkasten beschädigt

Auf einer Obstwiese an der Luisenwieke II in Wiesmoor stießen Unbekannte einen Bienenkasten samt Bienenvolk um und beschädigten diesen dadurch stark. Der Vorfall muss sich zwischen Donnerstagmittag und Freitagmorgen ereignet haben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Wiesmoor unter 04944/914050

Altkreis Norden

Norden - Flüchtiger Unfallverursacher

Am Freitag kam es zwischen 09:00 Uhr und 09:15 Uhr auf einem Parkplatz in der Gewerbestraße in Norden zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein dort geparkter grauer BMW beschädigt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne eine Schadensregulierung möglich zu machen. Zeugen werden darum gebeten sich unter 04931/9210 zu melden.

Norddeich - Verletzter Arbeiter

Am Freitagmittag wurde ein 37-Jähriger in Norddeich während seiner Arbeit zwischen einem Geländer und einem Rollcontainer eingeklemmt. Der Mann wurde mit dem Rettungshubschrauber schwer verletzt in ein Krankenhaus geflogen.

Landkreis Wittmund

Friedeburg/Wiesedermeer - Illegal abgestellter Wohnwagen sorgt für Einsatz

Am Freitagabend wurde im Düvelshörner Weg in Wiesedermeer ein schrottreifer Wohnwagen ohne Zugfahrzeug festgestellt. Offenbar hatte sich der Aufbau des Wohnwagens vom Anhänger gelöst und war anschließend unerlaubt an der öffentlichen Straße stark beschädigt zurückgelassen worden. Durch das Abstellen entstand eine erhebliche Verunreinigung der Örtlichkeit. Der Bauhof der Gemeinde Friedeburg wurde kurzfristig beauftragt, die betroffene Stelle zu säubern und das zurückgelassene Objekt zu sichern. Hinweise zur Herkunft des Wohnwagens oder zur verantwortlichen Person nimmt die Polizei Wittmund unter 04462/9110 entgegen.

Wittmund/Asel: 31-jähriger Mann alkoholisiert am Steuer - Haftbefehl vollstreckt

Am Freitagabend hielten Polizisten in Asel einen Autofahrer an und kontrollierten ihn. Während der Kontrolle bemerkten die Beamten, dass der 31 Jahre alte Fahrer alkoholisiert und das angebrachte Kennzeichen gefälscht war. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorlag. Dem 31-jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, anschließend wurde er in eine Justizvollzugsanstalt verbracht. Mehrere Ermittlungsverfahren wurden gegen ihn eingeleitet.

