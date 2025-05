Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - In Kneipe randaliert

Krummhörn - Ladendieb verfolgt

Berumbur - Berauscht Unfall verursacht

Krummhörn - Holzzaun gerät in Brand

Aurich/Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Am frühen Donnerstagmorgen, gegen 02.50 Uhr wurde die Auricher Polizei in eine Kneipe am Georgswall in Aurich gerufen. Ein 24-Jähriger und ein 25-Jähriger hatten dort von Mitarbeitern ein Hausverbot erteilt bekommen und randalierten in der Kneipe. Zudem drohte der 24-Jährige weiteren geästen sowie Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes. Noch vor Eintretenden der Polizei flüchtete der 24-Jährige in Richtung der Fußgängerzone wobei Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes die Verfolgung aufnahmen. In der Wallstraße trafen dann Polizeibeamte auf den Flüchtigen. Dieser ging bedrohlich auf die Polizeibeamten zu, sodass dieser nach dem Einsatz von Pfefferspray zu Boden und in Gewahrsam genommen wurde. Gegen den 24-Jährigen und den 25-Jährigen wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Am Mittwochabend ist es einem Lebensmittelgeschäft in Pewsum zu einem Ladendiebstahl gekommen. Die Diebin hat den Laden verlassen, ohne die Ware in ihrer Tasche zu bezahlen. Als sie die Mitarbeiterin bemerkte, die ihr in Richtung Ausgang folgte, rannte sie los und flüchtete vom Gelände. Ein aufmerksamer Kunde auf dem Parkplatz hat die 34-Jährige mit seinem Auto verfolgt und die eingesetzten Polizeibeamten zu ihr gelotst.

Verkehrsgeschehen

Berumbur - Beeinflusster Autofahrer verursacht Unfall mit Sachschaden Ein 41-Jähriger Autofahrer übersah am Mittwochabend das Ende einer Sackgasse und fährt gegen zwei Gartenzäune. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamtinnen fest, dass der Autofahrer durch Alkohol und Drogen beeinflusst war, sodass weitere polizeiliche Maßnahme folgten. Er selber und andere wurden nicht verletzt.

Sonstiges

Aus bislang unbekannter Ursache geraten am späten Mittwochnachmittag Holzzaunelemente einer Terrasse in Brand. Eigene Löschversuche durch den Eigentümer halfen nicht, sodass die Feuerwehr alarmiert wurde und den Brand löschte. Es ist ein Schaden von ca. 5000,00 Euro entstanden. Die Ermittlungen zur Ursache dauern noch an.

