Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Neuschoo - Autos auf Parkplatz zerkratzt

Werdum - Unfallflucht

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Auf einem Parkplatz in Neuschoo sind am Sonntag mehrere Autos zerkratzt worden. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurden mindestens zehn Pkw auf dem Parkplatz im Kummerweg beschädigt. Die Taten ereigneten sich zwischen 14 Uhr und 16 Uhr. Die Polizei bittet Zeugen, die in dem Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter 04975 756940 zu melden.

Verkehrsgeschehen

Eine Unfallflucht hat sich am Sonntag in Werdum ereignet. Zwischen 11 Uhr und 13.15 Uhr stieß ein derzeit unbekannter Autofahrer in der Gastriege, auf dem Parkplatz eines Sportvereins, gegen einen blauen Seat Ateca. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Euro-Bereich. Der Verursacher flüchtete jedoch, ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen. Hinweise nimmt die Polizei unter 04462 9110 entgegen.

