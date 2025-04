Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Neuharlingersiel - Unfall im Kreisverkehr

Eine Autofahrerin ist am Sonntag in Neuharlingersiel auf ein Motorrad aufgefahren. Nach ersten Erkenntnissen kam gegen 16.30 Uhr ein 65-jähriger Motorradfahrer aus Richtung Bensersiel und fuhr von der Straße Deichstrich aus in den Kreisverkehr. Eine nachfolgende 67-jährige Skoda-Fahrerin fuhr ebenfalls in den Kreisverkehr und übersah dabei, dass der Motorradfahrer vor ihr verkehrsbedingt abbremste. Es kam zum Auffahrunfall und der Motorradfahrer stürzte. Der 65-Jährige und seine Sozia wurden leicht verletzt.

Westerholt - Unfall mit Fahrrädern

Zwei Radfahrer sind am Sonntag in Westerholt kollidiert. Gegen 12 Uhr fuhr eine 55 Jahre alte Frau mit einem Fahrrad auf der Straße An der Mühle und übersah einen von rechts kommenden 65-jährigen Fahrradfahrer. Es kam zum Unfall. Beide Radfahrer verletzten sich leicht. Die 55-jährige Frau wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Wittmund - Unfallflucht

Eine Unfallflucht hat sich am Sonntag in Wittmund-Burhafe ereignet. Zwischen 9.30 Uhr und 12 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer vor einer Schule in der Upsteder Straße einen schwarzen Mercedes C 200d. Der entstandene Sachschaden liegt im vierstelligen Euro-Bereich. Der Verursacher flüchtete unerlaubt von der Örtlichkeit. Die Polizei bittet unter 04462 9110 um Hinweise.

