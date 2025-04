POL-AUR: Greetsiel - 6 Jahre altes Kind nach Suche gefunden

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Greetsiel - 6 Jahre altes Kind nach Suche gefunden

Am Sonntag wurde die Polizei gegen 13:35 Uhr darüber informiert, dass ein sechsjähriges Kind im Bereich der Sielstraße in Greetsiel vermisst worden war. Die eingesetzten Polizeibeamten begaben sich sofort auf die Suche. Auch die Feuerwehr wurde alarmiert. Mehrere Passanten, die den Einsatz bemerkt hatten, beteiligten sich ebenfalls an der Suche. Gegen 14:25 Uhr konnte das Kind wohlbehalten aufgefunden und an die Eltern übergeben werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell