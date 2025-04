Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Carolinensiel - Reifen beschädigt/Esens - Unfallflucht/Wittmund- Nach Unfall geflüchtet

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Carolinensiel - Reifen beschädigt

Unbekannte Täter haben am Donnerstag in Carolinensiel eine Sachbeschädigung begangen. Die Täter beschädigten vor einem Mehrfamilienhaus in der Herbergsmense den Reifen eines blauen VW Polo. Die Tat ereignete sich zwischen 8.50 Uhr und 11.30 Uhr. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Wittmund unter 04462 9110 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Esens - Unfallflucht

In Esens ist am Mittwoch ein Unfallverursacher geflüchtet. Ein derzeit unbekannter Autofahrer stieß zwischen 11 Uhr und 12.30 Uhr auf einem Supermarktparkplatz in der Bürgermeister-Becker-Straße gegen einen grauen VW T-Roc. Der VW wurde vorne rechts beschädigt. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen, flüchtete der Verursacher. Hinweise auf den Autofahrer nimmt die Polizei Esens unter der Telefonnummer 04971 926500 entgegen.

Wittmund- Nach Unfall geflüchtet

Am Mittwoch kam es in Wittmund zu einer Unfallflucht. Auf einem Parkplatz in der Straße Kurt-Schwitters-Platz fuhr zwischen 10 Uhr und 11 Uhr ein unbekannter Fahrzeugführer gegen das Heck eines schwarzen VW Touran. Der Unfallverursacher flüchtete unerlaubt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Wittmund unter 04462 9110.

