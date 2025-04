Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Südbrookmerland - Alkoholisiert gegen Baum gefahren/Aurich - Berauscht und ohne Führerschein unterwegs/Hage - Gegen Stromverteilerkasten gefahren und geflüchtet/Südbrookmerland - Brand in Pizzeria

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - Alkoholisiert gegen Baum gefahren

In Südbrookmerland ist am Donnerstag ein Autofahrer gegen einen Baum gefahren. Ein 21 Jahre alter BMW-Fahrer war gegen 22.25 Uhr auf der Burgstraße unterwegs. Auf Höhe der Einmündung zur Oldeborger Straße bog er nicht in diese ab, sondern fuhr geradeaus weiter und prallte gegen einen Baum. Nach dem Unfall entfernte sich der Unfallverursacher. Durch Zeugenangaben konnte der Fahrer kurze Zeit später unverletzt angetroffen werden. Es stellte sich heraus, dass der 21-Jährige alkoholisiert war. Es wurde eine Blutprobe entnommen und ein Verfahren eingeleitet.

Aurich - Berauscht und ohne Führerschein unterwegs

Eine Polizeistreife hat am Donnerstag in Aurich einen Autofahrer angehalten und kontrolliert. Während der Kontrolle in der Straße Georgswall stellten die Beamten fest, dass der 24 Jahre alte Fahrer keine Fahrerlaubnis besaß. Zudem bestätigte ein Test, dass der Mann unter Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Der Vortest verlief positiv auf Kokain und THC. Eine Blutprobe wurde entnommen, die Weiterfahrt wurde untersagt und entsprechende Verfahren eingeleitet.

Hage - Gegen Stromverteilerkasten gefahren und geflüchtet

In Hage ist ein unbekannter Autofahrer geflüchtet, nachdem er gegen einen Stromverteilerkasten gefahren ist. Der Unbekannte stieß in der Straße Am Sportplatz gegen den Stromkasten und flüchtete danach unerlaubt. Der Unfall ereignete sich zwischen Montag und Dienstag. Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Norden unter 04931 9210 zu melden.

Brandgeschehen

Südbrookmerland - Brand in Pizzeria

Am Donnerstag hat es in Südbrookmerland gebrannt. Ein Anwohner in der Tom-Brook-Straße nahm gegen 23.55 Uhr Rauch aus einer dortigen Pizzeria wahr und wählte sofort den Notruf. Die Feuerwehr konnte das Feuer zeitnah löschen. Der Schaden wurde auf 40 000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

