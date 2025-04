Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Südbrookmerland - Kind verletzt

Landkreis Aurich (ots)

In der Extumer Gaste in Südbrookmerland ist am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall ein Kind verletzt worden. Gegen 7.20 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Autofahrer in Richtung Extumer Trift, als ihm ein Kind auf einem Fahrrad entgegenkam. Nach ersten Erkenntnissen hielt sich der Autofahrer nicht an das Rechtsfahrgebot. Das siebenjährige Kind musste ausweichen und stürzte in eine Hecke. Ohne sich um das verletzte Kind zu kümmern, setzte der Autofahrer seine Fahrt fort. Er soll einen dunklen Pkw gefahren haben. Auch viele weitere Verkehrsteilnehmer, die dort zur Unfallzeit entlangfuhren, halfen dem Jungen nicht. Die Polizei bittet um Hinweise auf den mutmaßlichen Unfallverursacher unter 04942 204200.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell