Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Erfurt (ots)

Auf ein Einfamilienhaus hatten es Unbekannte Dienstagvormittag im Erfurter Ortsteil Marbach abgesehen. In der Zeit von 07:00 Uhr bis 12:30 Uhr betraten die Täter das frei zugängliche Grundstück. Anschließend beschädigten sie mit Gewalt eine Terrassentür und verschafften sich Zutritt in das Gebäude. Nach ersten Erkenntnissen durchsuchten die Einbrecher sämtliche Räume ohne etwas zu stehlen. Der entstandene Schaden an der Tür wurde auf circa 1.300 Euro geschätzt. Die Kripo kam zur Spurensicherung an den Tatort und leitete ein Strafverfahren ein. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell