Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Autofahrerin gesucht

Dornum - Autofahrer kollidierten

Norden - Radfahrerin unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Dornum - E-Scooter nicht versichert

Aurich - Betrunkener E-Scooter-Fahrer

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Norden - Autofahrerin gesucht

Die Polizei sucht eine Autofahrerin, die am Dienstag in Norden an einem Verkehrsunfall beteiligt gewesen ist. Gegen 13.15 Uhr fuhr die bislang unbekannte Frau mit einem weißen Pkw auf der Linteler Straße. In Höhe der Einmündung zum Kiefernweg stieß sie nach ersten Erkenntnissen mit einer 13-jährigen Fahrradfahrerin zusammen. Es entstand Sachschaden am Fahrrad. Um eine Schadensregulierung kümmerte sich die Frau nicht. Sie wird beschrieben als etwa 50 bis 60 Jahre alt mit kurzen, dunklen Haaren und einer Brille. Die Autofahrerin sowie mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter 04931 9210 zu melden.

Dornum - Autofahrer kollidierten

Zwei Autofahrer sind am Dienstag in Dornum kollidiert. Gegen 17.40 Uhr wollte ein 72 Jahre alter Renault-Fahrer vom Osterdeicher Weg auf die Strandstraße einfahren. Er missachtete jedoch die Vorfahrt einer von links kommenden 70-jährigen Smart-Fahrerin und stieß mit ihr zusammen. Die 70-Jährige wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Euro-Bereich.

Norden - Radfahrerin unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Eine Fahrradfahrerin ist am Dienstag in Norden von der Polizei angehalten worden. Die 27-Jährige fuhr gegen 10.30 Uhr im Bereich Am Markt, als die Beamten sie kontrollierten. Es stellte sich heraus, dass die Frau unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand. Eine Blutprobe wurde ihr entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Dornum - E-Scooter nicht versichert

Eine 26-jährige Frau war in Dornum mit einem nicht versicherten Fahrzeug unterwegs. Die Frau fuhr gegen 13.50 Uhr mit einem E-Scooter auf dem Gehweg der Westerstraße, als die Polizei sie anhielt. Für das Elektrokleinstfahrzeug bestand kein gültiger Versicherungsschutz. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Strafanzeige gefertigt.

Aurich - Betrunkener E-Scooter-Fahrer

Einen betrunkenen E-Scooter-Fahrer hat die Polizei am Dienstagabend in der Auricher Innenstadt gestoppt. Gegen 20.45 Uhr fuhr der 36-Jährige auf einem Parkplatz im Bereich der Emder Straße, als die Beamten ihn kontrollierten. Der Mann hatte einen Atemalkoholwert von über 2,1 Promille. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell