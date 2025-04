Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Passantin nach Streitigkeit angegriffen - Bundespolizei greift ein

Essen - Neusss (ots)

Am Donnerstagabend (17. April) kam es im Essener Hauptbahnhof zu einem Angriff auf eine Reisende durch zwei Jugendliche. Bundespolizisten trennten die Betroffenen und werteten die Videoaufnahmen aus.

Gegen 21:10 Uhr wurden Bundespolizisten im Rahmen ihrer Streifentätigkeit im Hauptbahnhof Essen auf eine körperliche Auseinandersetzung aufmerksam. Die Beamten trennten die drei Beteiligten unmittelbar voneinander und führten diese der Dienststelle, zwecks Sachverhaltsklärung, zu. Zuvor sollen zwei Jugendliche (14, 18) eine 45-Jährige mit Schlägen und Tritten attackiert haben. Die 14-Jährige gab gegenüber den Uniformierten an, dass es in der U-Bahnebene zu einem Streit mit ihrem Bruder gekommen sei. Dabei habe sie dessen Kopf nach unten gedrückt, woraufhin dieser Nasenbluten bekam. Die Deutsche und ihre Begleiterin (18) seien daraufhin von der Passantin angesprochen worden, warum sie den 12-Jährigen körperlich angegangen sei. Gegenüber der 45-Jährigen gab der Essener an zu keinem Zeitpunkt geschlagen worden zu sein. Anschließend habe sich das Trio in Richtung Empore des Hauptbahnhofs begeben. Die Deutsche (45) sei ihnen gefolgt und es sei zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen. Es habe sich eine Rangelei ergeben, woraufhin die irakische Staatsangehörige (18) der Geschädigten ins Gesicht geschlagen habe. Die Essenerin (45) sei kurz darauf zu Boden gestürzt und die bei Jugendlichen sollen dann auf die Frau eingetreten haben. Zeugen unterbanden schließlich weitere Attacken.

Nachdem die Identitäten der Beteiligten feststanden, informierten die Einsatzkräfte die Erziehungsberechtigten der 14-Jährigen. Die Mutter holte die Geschwister (12, 14) wenig später ab. Die Geschädigte gab an keine medizinische Versorgung durch Rettungskräfte zu benötigen. Die Polizisten sicherten die Videoaufnahmen der Kameraüberwachung.

Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung gegen die die Mädchen aus Essen (14) und Neuss (18) ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell