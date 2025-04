Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Gleich mehrfach verurteilt - Bundespolizei verhaftet 27-Jährigen

Dortmund - Klötze (ots)

Gestern Nachmittag (16. April) nahmen Bundespolizisten einen jungen Mann im Hauptbahnhof Dortmund fest. Zuvor hatten Ermittlungen ergeben, dass bereits mehrere Staatsanwaltschaften einen Haftbefehl gegen ihn erlassen hatten.

Um 17 Uhr kontrollierten Bundespolizisten im Rahmen ihrer Streifentätigkeit einen 27-Jährigen im Dortmunder Hauptbahnhof. Ermittlungen ergaben, dass die Staatsanwaltschaften Osnabrück, Hof und Würzburg nach ihm fahnden ließen. Das Amtsgericht Nordhorn verurteilte den lettischen Staatsbürger im August 2022 rechtskräftig wegen gemeinschaftlichen Diebstahls zu einer Geldstrafe in Höhe von ursprünglich 40 Tagessätzen zu je 30,- Euro. Zum Zeitpunkt der Überprüfung bestand eine Reststrafe in Höhe von 36 Tagessätzen à 30,- Euro, ersatzweise 18 Tage Restfreiheitsstrafe. Eine weitere rechtskräftige Verurteilung erfolgte im Februar letzten Jahres. Hier wurde der Mann aus Klötze (Sachsen-Anhalt) wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu einer Geldstrafe in Höhe von 15 Tagessätzen zu je 15,- Euro oder ersatzweise zu fünf Tagen Freiheitsstrafe verurteilt. Eine letzte rechtskräftige Verurteilung erfolgte durch das Amtsgericht Würzburg im Mai 2024. Hier wurde der Lette wegen Erschleichens von Leistungen zu einer Geldstrafe in Höhe von 150,- Euro (zzgl. Verfahrenskosten) oder ersatzweise zu fünf Tagen Freiheitsstrafe verurteilt.

Die Bundespolizisten verhafteten den mehrfach Verurteilten und brachten ihn zur Bundespolizeidienststelle am Dortmunder Hauptbahnhof. Vor Ort bestätigte ein Fingerabdruckscan seine Identität zweifelsfrei.

Bisher hatte der Gesuchte weder die Geldstrafen in Gesamthöhe von 1.380,- Euro (zzgl. Verfahrenskosten) bezahlt, noch sich dem Strafantritt gestellt. Aus diesem Grund hatten die Staatsanwaltschaften ihn zur Festnahme ausgeschrieben.

Auch jetzt war der 27-Jährige nicht der Lage die geforderte Summe zu entrichten. Infolgedessen führten die Bundespolizisten den lettischen Staatsbürger einer Justizvollzugsanstalt zu.

