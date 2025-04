Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Ohne Ticket - 32-Jähriger leistet Widerstand gegen Bundespolizisten

Dortmund (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (17. April) fuhr ein Mann in einem Regionalexpress ohne erforderlichen Fahrschein. Im Dortmunder Hauptbahnhof reagierte er dann angriffslustig und wehrte sich gegen die Mitnahme zur Bundespolizeiwache.

Gegen 3:45 Uhr informierte ein Bahnmitarbeiter die Bundespolizei über einen aggressiven Fahrgast in der RE1 (Hamm - Dortmund). Die Beamten begaben sich unverzüglich zum Bahnsteig zu Gleis 21 des Hauptbahnhofs Dortmund. Der Zugbegleiter gab an, dass der 32-Jährige den Zug genutzt habe ohne in Besitz eines gültigen Fahrscheins zu sein. Zudem soll der Deutsche sich ihm gegenüber angriffslustig verhalten und seine Personalien nicht preisgegeben haben. Der Aufforderung, den Zug zu verlassen, kam der Mann nur widerwillig nach. Zu den Vorwürfen äußern wollte er sich nicht, wies sich jedoch mit seinem Personalausweis aus. Auf die Frage nach seiner postalischen Erreichbarkeit reagierte der Wohnungslose aufbrausend, schrie lautstark und ging bedrohlich auf die Einsatzkräfte zu. Hierbei hob er seine Hand in Richtung des Gesichts eines Polizisten.

Trotz mehrfachem Appell sich ruhig zu verhalten und Abstand zu wahren, reagierte dieser zunehmend aggressiver. Als die Uniformierten den Mann mit Handfesseln fixierten, wehrte er sich und versuchte sich aus den Griffen zu lösen. Aufgrund dessen wurde der deutsche Staatsbürger zu Boden gebracht. Eine Bodycam zeichnete die Widerstandshandlung auf. Anschließend wurde der Aggressor der Bundespolizeiwache zu geführt. Verletzt wurde hierbei niemand.

Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Erschleichens von Leistungen ein.

