POL-PIROK: Garage beschädigt und geflüchtet - Zeugen gesucht

Gerbach (Donnersbergkreis) (ots)

Am Dienstag, zwischen 11 und 12 Uhr, kam es in der Straße "Althof" zu einer Verkehrsunfallflucht. In der Hofeinfahrt des Geschädigten wurden der Putz an einer Garage sowie zwei Pflanzkübel beschädigt. Der entstandene Fremdschaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Eine Anwohnerin hatte im fraglichen Tatzeitraum in der Hofeinfahrt einen orangefarbenen LKW mit Kranaufbau gesehen, der den festgestellten Schaden verursacht haben könnte.

Hinweise zur Klärung der Verkehrsunfallflucht werden unter der Telefonnummer 0631 / 369-14699 an die Polizeiinspektion Rockenhausen erbeten. |ank

