POL-PIROK: Pedelec Fahrer flüchtet nach Zusammenstoß mit einem PKW

Münchweiler a d. Alsenz (Donnersbergkreis) (ots)

Am Donnerstagabend (03.04.2025) kurz vor 20:00 Uhr kam es in Münchweiler a. d. Alsenz unmittelbar vor dem Bahnübergang in der Gonbacher Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pedelec-Fahrer und einem PKW. Der Pedelec-Fahrer missachtete den Vorrang einer entgegenkommenden PKW-Fahrerin, als er nach links in den Bahnpfad einbog. Hierbei kam es zum Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen. An dem unfallbeteiligten PKW entstand ein geringer Sachschaden. Auch an dem elektrischen Fahrrad entstand ein Sachschaden, wenngleich das Velo fahrbereit blieb. Der augenscheinlich unverletzte Radfahrer stieg wieder auf sein E-Fahrrad und setzte die Fahrt unbeeindruckt fort, ohne sich um die weitere Schadensabwicklung zu kümmern. Der unbekannte Pedelec-Fahrer wird wie folgt beschrieben:

- ca. 75 Jahre alt - Bart und graue Haare - ca. 180 cm groß, schlanke Figur - er trug zum Unfallzeitpunkt Jeans, Sneaker, Jacke

Das Pedelec/E-Bike war schwarz.

Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Radfahrer machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Rockenhausen, 0631 369 14699 oder pirockenhausen@polizei.rlp.de zu melden. |DSI

