Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: An Mauer gestoßen und geflüchtet - Zeugen gesucht

Imsbach (Donnersbergkreis) (ots)

Am Dienstag, zwischen 6:30 und 15:40 Uhr, kam es in der Bergstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer stieß mit seinem Fahrzeug wahrscheinlich beim Rangieren gegen eine Mauer und entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der verursachte Fremdschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. An der Mauer konnten Spuren vom Verursacherfahrzeug gesichert werden.

Hinweise zur Klärung der Verkehrsunfallflucht werden unter der Telefonnummer 0631 / 369-14699 an die Polizeiinspektion Rockenhausen erbeten. |ank

Original-Content von: Polizeiinspektion Rockenhausen, übermittelt durch news aktuell