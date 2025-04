Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Holzpfosten brennt an Carport

Wartenberg-Rohrbach (Donnersbergkreis) (ots)

Am Mittwochmittag stellte eine Verkehrsteilnehmerin in der Straße "Krain" bei einem an den Bürgersteig angrenzenden Carport einen brennenden Holzpfosten fest. Der Brand konnte durch die verständigte Feuerwehr schnell gelöscht werden. Das vom Feuer beschädigte Teilstück des Balkens wurde entfernt. Hinweise zur Brandursache liegen derzeit nicht vor, die Polizei hat diesbezüglich die Ermittlungen aufgenommen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0631 / 369-14699. |ank

Original-Content von: Polizeiinspektion Rockenhausen, übermittelt durch news aktuell