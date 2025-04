Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: PKW-Brand

Schweisweiler (Donnersbergkreis) (ots)

Am Mittwochvormittag geriet ein in der Straße "Am Wintersberg" abgestellter Opel Astra mit AZ-Kennzeichen aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Der in Vollbrand stehende PKW wurde durch die verständigte Feuerwehr gelöscht. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Das ausgebrannte Fahrzeug wurde sichergestellt. Der entstandene Sachschaden wird auf einen unteren fünfstelligen Betrag geschätzt.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0631 / 369-14699. |ank

