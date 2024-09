POL-DA: Bad-König: 19 Verstöße bei Geschwindigkeitsmessung am Kindergarten

Groß-Gerau (ots) - Auf ein Einfamilienhaus im Stadtteil Wallerstädten hatten es Einbrecher in der Zeit von Dienstag (17.9.) bis Mittwoch (18.9.) abgesehen. Gegen 10 Uhr am Mittwoch bemerkten Zeugen die Spuren der Kriminellen, die seit 21 Uhr am Vorabend in das Anwesen in der Straße "Lange Hecke" eingedrungen waren. Nach bisherigen Erkenntnissen drangen die bislang noch unbekannten Täter durch ein aufgebrochenes ...

