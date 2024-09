Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Kriminelle dringen in Einfamilienhaus ein

Groß-Gerau (ots)

Auf ein Einfamilienhaus im Stadtteil Wallerstädten hatten es Einbrecher in der Zeit von Dienstag (17.9.) bis Mittwoch (18.9.) abgesehen. Gegen 10 Uhr am Mittwoch bemerkten Zeugen die Spuren der Kriminellen, die seit 21 Uhr am Vorabend in das Anwesen in der Straße "Lange Hecke" eingedrungen waren. Nach bisherigen Erkenntnissen drangen die bislang noch unbekannten Täter durch ein aufgebrochenes Fenster in das Innere ein und durchsuchten mehrere Räume. Ob sie bei der Suche nach Wertgegenständen Beute gemacht haben, steht derzeit noch nicht fest. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt das Kommissariat 21/22 der Rüsselsheimer Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06142/696-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell