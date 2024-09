Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Münster: Schulkind auf Gehweg von unbekannter Fahrradfahrerin angefahren;

Münster (ots)

Am Mittwoch (18.09.) gegen 11:55 Uhr kam es in der Goethestraße auf Höhe der Hausnummer 112-114 in Münster (Hessen) zu einem Zusammenstoß zwischen einer unbekannten Fahrradfahrerin und einem 7-jährigen Buben. Das Schulkind war mit Klassenkameraden auf dem Heimweg von der Schule. Sie standen mit ihren Tretrollern auf dem Gehweg. Die Fahrradfahrerin drängelte sich wohl durch die Personengruppe. Durch den Zusammenstoßes fiel das Kind zu Boden und erlitt eine Schürfwunde sowie einen blauen Fleck im Gesicht. Die Fahrradfahrerin prallte im Anschluss gegen einen geparkten Pkw, wodurch Kratzer am Lack entstanden. Anschließend entfernte sich die Fahrradfahrerin unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei Dieburg bittet in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise unter Telefon 06071 96560.

