BPOL NRW: Mit Messer in S-Bahn - Bundespolizei stellt 68-Jährigen

Dortmund (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (17. April) fuhr ein Mann in einem Regionalexpress ohne erforderlichen Fahrschein. Im Dortmunder Hauptbahnhof reagierte er dann angriffslustig und wehrte sich gegen die Mitnahme zur Bundespolizeiwache. Gegen 3:45 Uhr informierte ein Bahnmitarbeiter die Bundespolizei über einen aggressiven Fahrgast in der RE1 ...

