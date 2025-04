Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Montag, den 21.04.2025

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Gefährliche Körperverletzung

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wird ein Jugendlicher geschubst und geschlagen. Der heranwachsende Beschuldigte warf das Opfer in einen Straßengraben und schlug dieses mit einer Hartplastikflasche mehrfach in das Gesicht. Das Opfer wurde hierbei leicht verletzt. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Verkehrsgeschehen

-

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

-

Verkehrsgeschehen

Halbemond - Junge Krad-Fahrerin verstirbt bei Unfall

Am späten Sonntagabend, gegen 23:40 Uhr, verstirbt eine Kleinkraftfahrerin aus der Gemeinde Brookmerland nach einem Verkehrsunfall. Die 17-jährige Frau befuhr die Halbemonder Straße in Halbemond in Fahrtrichtung Leezdorfer Straße. Im Ortskern von Halbemond kam die junge Frau aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen eine Straßenlaterne. Die zeitnah alarmierten Rettungskräfte konnten die junge Frau nicht mehr retten. Noch an der Unfallstelle erlag sie ihren Verletzungen. Die Polizei in Norden hat die Unfallermittlungen aufgenommen. Mögliche Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Norden unter Tel. 04931/9210 zu melden.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

-

Verkehrsgeschehen

-

Sonstiges

Neuharlingersiel - Brand eines Vorzeltes auf einem Campingplatz

Am Sonntagabend kam es gegen 19:17 Uhr beim Wechseln einer Gasflasche zum Brand eines Vorzeltes auf einem Campingplatz in Neuharlingersiel, Alt Addenhausen. Durch weitere Bewohner des Campingplatzes konnte das Feuer gelöscht werden. Die beiden Bewohner (81 und 79 Jahre) wurden durch das Feuer leicht verletzt und mit einer Rauchgasintoxikation in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der geschätzte Schaden beläuft sich auf ca. 7.000-10.000EUR. Der Wohnwagen wurde nicht beschädigt. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

