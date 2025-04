Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Sonntag, 20.04.2025

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Ihlow - Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Am Samstagmittag übersah ein 82-jähriger Jeep-Fahrer bei seinem Abbiegevorgang auf der Auricher Straße eine entgegenkommende Frau in ihrem Mercedes. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrzeugführer verletzt, die 74-jährige Frau hierbei schwer. Neben den beteiligten, teils stark beschädigten Fahrzeugen wurde auch ein weiterer, unbeteiligter Wagen durch umherfliegende Trümmerteile beschädigt.

Aurich - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstagabend kontrollierte eine Polizeistreife einen Mercedes in der Auricher Innenstadt. Der 43-jährige Autofahrer konnte keinen Führerschein vorzeigen, da ihm dieser bereits in der Vergangenheit entzogen wurde. Neben Einleitung eines entsprechend lautenden Strafverfahrens wurde ihm auch die Weiterfahrt untersagt.

Südbrookmerland - Ruhestörung mit uneinsichtigem Verursacher

Im Ortsteil Victorbur kam es in der Nacht auf den Ostersamstag zu insgesamt drei polizeilichen Einsätzen bei ein und derselben Feierlichkeit. Da sich der 25-jährige Verursacher auch nach mehrmaligem Erscheinen der Polizei uneinsichtig zeigte, wurde seine Musikbox sichergestellt. Neben den eingeleiteten Ordnungswidrigkeitsverfahren wird der Verursacher auch die Kosten der Einsätze tragen müssen.

Altkreis Norden

Großheide - Berauscht mit PKW gefahren

Am frühen Sonntagmorgen fiel einer Polizeistreife im Verlaatsweg in Großheide ein PKW auf. Bei der folgenden Verkehrskontrolle ergaben sich Hinweise darauf, dass der 22-jährige PKW-Fahrer aus der Gemeinde Großheide unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stehen könnte. Daraufhin wurde eine Blutentnahme bei dem Mann angeordnet und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eröffnet.

Norden - Betrunken mit E-Scooter unterwegs

Ebenfalls am frühen Sonntagmorgen kontrollierte eine Polizeistreife in der Bahnhofstraße in Norden einen E-Scooter. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 18-jährige Fahrzeugführer aus Norden erheblich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Die Entnahme einer Blutprobe wurde daraufhin angeordnet. Zudem wurde dem jungen Mann die Weiterfahrt untersagt. Er wird sich nun in einem entsprechenden Strafverfahren verantworten müssen.

Landkreis Wittmund

Wittmund- Scheibe am Pkw beschädigt

Am Samstagabend in der Zeit von 19:00 Uhr bis 22:30 Uhr wurde ein Pkw in Wittmund in der Straße Am Schützenplatz beschädigt. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte auf unbekannte Art und Weise die Seitenscheiben des geparkten Pkw. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Wittmund unter 04462-9110 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell