Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Freitag, den 18.04.2025

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Verkehrsgeschehen

Krummhörn. Alkoholisiert gefahren

Polizeibeamte haben am Donnerstagabend gegen 22:25 Uhr einen Pkw in der Van-Wingene-Straße in Groothusen angehalten und kontrolliert. Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 46-jährige Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand. Eine Messung ergab einen Wert von 1,07 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Norden. E-Scooter ohne Versicherungsschutz

Ohne gültigen Versicherungsschutz ist am Donnerstagabend gegen 20:30 Uhr eine 15-jährige mit einem E-Scooter in der Norddeicher Straße in Norden unterwegs gewesen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Wittmund. Pedelec gestohlen

In der Nacht zu Freitag, zwischen 04:00 Uhr und 05:00 Uhr, wurde in der Innenstadt von Wittmund in der dortigen Burgstraße ein schwarzes Pedelec, der Marke: Raleigh, entwendet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Wittmund unter 04462-9110 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Friedeburg. Alkohol am Steuer

Polizeibeamte haben am Donnerstagabend gegen 22:30 Uhr einen Autofahrer in Friedeburg angehalten und kontrolliert. Während der Kontrolle stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch fest. Bei dem 41-jährige Fahrzeugführer wurde eine Atemalkoholkonzentration von über 1,7 Promille festgestellt. Nach der Entnahme einer Blutprobe wurde die Weiterfahrt untersagt sowie ein Strafverfahren eingeleitet.

i.A.

Hellmers, PHK (PI Aurich/Wittmund)

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell