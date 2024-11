Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugensuche nach Gefährdung im Straßenverkehr

Ilmenau (ots)

Am 15. November, gegen 08.15 Uhr befuhr der Fahrer eines schwarzen Mercedes die L1047 von Möhrenbach in Richtung Gehren und kam dabei offenbar mehrmals von seiner Fahrspur ab. Entgegenkommende Fahrzeugführer waren augenscheinlich gezwungen auszuweichen. In diesem Zusammenhang wird der Fahrer eines weißen Kombi-Pkw, vermutlich eines Mazda, welcher ausweichen oder abbremsen musste, als Zeuge gesucht. Dieser wird gebeten sich mit der Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0296091/2024) in Verbindung zu setzen. (jd)

