Polizei Hamburg

POL-HH: 241011-2. Erledigung der Vermisstenfahndung nach 70-Jähriger aus Hamburg-Heimfeld

Hamburg (ots)

Zeit: seit 10.10.2024, 02:17 Uhr

Ort: Hamburg-Heimfeld, Eißendorfer Pferdeweg

Seit gestern Nachmittag suchte die Polizei Hamburg öffentlich nach einer 70-jährigen Frau, welche in einem Krankenhaus im Stadtteil Heimfeld stationär aufgenommen worden war (siehe unsere Ursprungsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5884120).

Die Seniorin ist in der vergangenen Nacht an ihrer Wohnanschrift in Nordrhein-Westfalen erschienen und hat sich nun in ein örtliches Krankenhaus begeben.

Sämtliche Fahndungsmaßnahmen sind damit erledigt.

Schl.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell