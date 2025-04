Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Betrunkener verursacht Unfall

Aurich - Kollision beim Abbiegen

Aurich - Auffahrunfall

Hinte/Loppersum - Autofahrerin kollidiert mit Lkw

Aurich - Unfallflucht auf Parkplatz

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Norden - Betrunkener verursacht Unfall

Ein betrunkener Autofahrer hat am Mittwochmorgen in Norden einen Unfall verursacht und andere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Gegen 10.20 Uhr fuhr ein 49-jähriger VW-Fahrer auf der B 72 in Fahrtrichtung Norden und überholte mehrere Fahrzeuge. Einen weiteren Überholvorgang musste er aufgrund von Gegenverkehr abbrechen. Er scherte hinter einem Lkw wieder ein und fuhr dabei hinten auf den Sattelzug auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der 49-jährige VW-Fahrer setzte seine Fahrt unerlaubt fort, konnte aber wenig später von der Polizei gestellt werden. Der Mann war erheblich alkoholisiert. Die Beamten stellten bei ihm einen Atemalkoholwert von über drei Promille fest. Es wurde ihm eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde beschlagnahmt und mehrere Strafverfahren gegen den 49-Jährigen eingeleitet.

Aurich - Kollision beim Abbiegen

Zwei Autofahrer sind am Mittwoch in Aurich-Oldendorf kollidiert. Ein 67 Jahre alter Mazda-Fahrer war gegen 10.45 Uhr auf dem Postweg in Fahrtrichtung Ostgroßefehn unterwegs und wollte nach links in die Oldendorfer Straße abbiegen. Er missachtete hierbei nach ersten Erkenntnissen die Vorfahrt einer entgegenkommenden 30-jährigen Nissan-Fahrerin und stieß mit ihr zusammen. Die Nissan-Fahrerin und der Mazda-Fahrer wurden leicht verletzt. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Aurich - Auffahrunfall

Zu einem Auffahrunfall kam es am Mittwochnachmittag in Aurich. Gegen 16.15 Uhr übersah eine 25-jährige Renault-Fahrerin auf der Pfalzdorfer Straße, dass vor ihr ein 53-jähriger Mazda-Fahrer verkehrsbedingt abbremste. Die Renault-Fahrerin fuhr auf den Mazda auf, welcher dadurch auf einen haltenden VW Transporter geschoben wurde. Der Mazda-Fahrer und die Renault-Fahrerin wurden leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 11.000 Euro. Der Renault musste abgeschleppt werden.

Hinte/Loppersum - Autofahrerin kollidiert mit Lkw

Eine Autofahrerin ist am Mittwoch in Loppersum mit einem Tanklaster zusammengestoßen. Die 61-Jährige fuhr gegen 13 Uhr mit einem Lamborghini auf der Auricher Straße und wollte nach links in die Loppersumer Straße einbiegen. Sie kollidierte dabei seitlich mit einem Lkw, der auf der Bundesstraße in Richtung Emden fuhr und Vorfahrt hatte. Die 61-jährige Autofahrerin und der 59-jährige Lkw-Fahrer wurden leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren zunächst nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden liegt im sechsstelligen Euro-Bereich.

Aurich - Unfallflucht auf Parkplatz

Vor einem Supermarkt im Südeweg in Aurich hat sich am Mittwoch eine Unfallflucht ereignet. Zwischen 12.15 Uhr und 12.25 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Autofahrer beim Ein- oder Ausparken einen grauen VW Polo und verursachte Sachschaden. Ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen, flüchtete der Unbekannte. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Wiesmoor - Unfallflucht

Zu einer Unfallflucht kam es am Mittwochvormittag in Wiesmoor. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte zwischen 8.30 Uhr und 11.10 Uhr einen silbernen VW Passat an der Beifahrerseite und flüchtete unerlaubt. Vermutlich ereignete sich der Unfall, als der VW Passat auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarkts im Amaryllisweg in Richtung ZOB, nahe eines Glascontainers, stand. Sachdienliche Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei unter 04944 914050 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell