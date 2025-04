Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Farbschmierereien auf Friedhof

Zu Sachbeschädigungen kam es in der vergangenen Woche auf dem Alten Friedhof in Norden. Unbekannte beschmierten nach derzeitigem Erkenntnisstand ein Infoschild und eine Grabumrandung mit roter Sprühfarbe. Hinweise auf die Verursacher nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Vorfahrt missachtet

In Aurich-Brockzetel sind am Dienstag zwei Autofahrer kollidiert. Ein 65 Jahre alter Skoda-Fahrer war gegen 11 Uhr auf dem Dammweg unterwegs und wollte nach links auf die Brockzeteler Straße abbiegen. Er missachtete nach ersten Erkenntnissen die Vorfahrt eines 54-jährigen VW-Fahrers, der auf der Brockzeteler Straße in Richtung Wittmund fuhr, und stieß mit ihm zusammen. In dem VW wurde die 46-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt, waren aber weiterhin fahrbereit.

Aurich - Auffahrunfall

Zu einem Auffahrunfall kam es am Dienstag auf der Dornumer Straße in Aurich-Tannenhausen. Gegen 18.15 Uhr war eine 44-jährige Opel-Fahrerin in Fahrtrichtung Dornum unterwegs, als vor ihr eine 29-jährige Renault-Fahrerin verkehrsbedingt abbremste. Die Opel-Fahrerin erkannte dies zu spät und fuhr auf. Die Beteiligten blieben unverletzt. Es entstand Sachschaden und beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Norden - Unfallflucht

Zu einer Unfallflucht kam es am Dienstag auf dem Parkplatz eines Bankinstituts im Neuen Weg in Norden. Ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte zwischen 10 Uhr und 11 Uhr einen weißen VW T-Roc an der Fahrerseite und flüchtete unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter 04931 9210.

Krummhörn - Unfallflucht

Eine Unfallflucht hat sich am Montag in Pewsum ereignet. Zwischen 7 Uhr und 15.45 Uhr stieß in der Adolf-Köppe-Straße ein bislang unbekannter Radfahrer gegen eine geparkte Mercedes A-Klasse und verursachte Sachschaden. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Hinweise nimmt die Polizei unter 04923 805710 entgegen.

