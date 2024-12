POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Wohnungseinbruchdiebstahl

Delmenhorst (ots) - Zwischen Donnerstag, den 12.12.2024, 22:00 Uhr und Freitag, den 13.12.2024, 12:00 Uhr, ist es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus am Schottweg in Hude gekommen. Die unbekannten Täter hebelten eine Terrassentür im rückwärtigen Bereich des Wohnhauses auf und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Anschließend wurde das Grundstück wieder in unbekannte Richtung verlassen. Zum ...

